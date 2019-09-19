17 сентября Антон сделан Алине предложение, на которое она незамедлительно ответила «да».

Дата свадьбы ещё не известна.

Однако пользователей Сети смущает факт, что ведущая уже дважды была замужем, но оба брака распались. Тем не менее, фанаты «Орла и Решки, надеются на долгую и счастливую жизнь полюбившейся всем парочки.