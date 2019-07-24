ИА «Ореанда-Новости» . Известный телеведущий Мартин Хьюс-Геймс (Martin Hughes-Games) заявил, что. Его реплику приводит издание The Telegraph.

Бывший ведущий передачи Springwatch на телеканале «Би-би-си» заявил, что такие люди, как он, являются представителями «вымирающего вида». По его словам, одноименная корпорация стремится разнообразить коллектив телеведущих, поэтому таких, как он, увольняют. Хьюс-Геймс отметил, что более 10 лет работы в качестве ведущего программы стали самым счастливым периодом в его жизни. Однако он уверен, что никогда больше не будет работать на этом канале.

Несмотря на то, что сейчас ведущий сотрудничает с другим каналом — ITV, он признался, что до сих пор не оправился от боли, причиненной ему увольнением. Также он отказался от просмотра шоу, в котором работал. «Мне очень, очень трудно на это смотреть», — заявил он, добавив, что скучает по коллегам.

Поклонники были возмущены решением канала прекратить сотрудничество с Хьюс-Геймсом. В соцсетях они называли администрацию корпорации бессердечными людьми. Хьюс-Геймс на экране заменила чернокожая телеведущая Джилиан Берк.

Напомним, ранее Апелляционный суд штата Миссури подтвердил вынесенный ранее вердикт жюри присяжных, в котором признано, что Университет Харрис-Стоу (Сент-Луис), в котором исторически преобладали преподаватели-афроамериканцы, допустил дискриминацию в отношении одной из сотрудниц.

Беверли Уилкинс устроилась на должность адъюнкт-профессора в Университет Харрис-Стоу ещё в 2001 году. Спустя девять лет женщина получила повышение, однако вскоре её неожиданно уволили «в связи с сокращением финансирования вуза». Два года назад Уилкинс подала против университета иск, в котором утверждала, что подверглась расовой дискриминации. Например, её нанятая в 2007 году чернокожая коллега Латиша Смит стала деканом факультета, где пострадавшая работала уже шесть лет. Как утверждала Уилкинс, Смит писала ей, что хотела бы, чтобы факультет был «почернее». После известия о решении суда руководство университета обещало определиться со своими дальнейшими планами на обжалование вердикта.

Напомним, 30 августа 2016 года в США появилось движение в защиту прав белых от чёрного расизма. Новую организацию уже осудили американские правозащитные группы, назвав её расистской.