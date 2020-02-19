19.02.2020, 09:55
Ведущий Ричард Хаммонд возвращается к работе на телевидении после нескольких лет перерыва
ИА «Ореанда-Новости». Ранее работавший на должности ведущего в передаче Top Gear Ричард Хаммонд возвращается после пятилетного перерыва на телевидение. В материале агентства "Лента.ру" заявлено, что новое шоу, которое он будет вести, называется "Большое и Ричард Хаммонд". Шоу будет транслировать телеканал Discovery Channel.
На шоу будут изучаться технические конструкции, инженерные сооружения и разные машины.
Планируется, что шоу впервые будет представлено зрителю 25 февраля. Заявлено, что в первом эпизоде Хаммонд посетит завод по производству автомобилей Volkswagen, расположенный в германском городе Вольфсбург.
На шоу будут изучаться технические конструкции, инженерные сооружения и разные машины.
Планируется, что шоу впервые будет представлено зрителю 25 февраля. Заявлено, что в первом эпизоде Хаммонд посетит завод по производству автомобилей Volkswagen, расположенный в германском городе Вольфсбург.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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