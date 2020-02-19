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. В материале агентства "Лента.ру" заявлено, что новое шоу, которое он будет вести, называется "Большое и Ричард Хаммонд". Шоу будет транслировать телеканал Discovery Channel.Планируется, что шоу впервые будет представлено зрителю 25 февраля. Заявлено, что в первом эпизоде Хаммонд посетит завод по производству автомобилей Volkswagen, расположенный в германском городе Вольфсбург.