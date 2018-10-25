ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министром Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй было сделано заявление о том, что Лондон аннулирует визы всем подозреваемым в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.



Об этом политик заявила 24 октября в ходе выступления в Палате общин британского парламента.



Об этом политик заявила 24 октября в ходе выступления в Палате общин британского парламента.

По её словам, главой Министерства внутренних дел Великобритании Саджидом Джавидом предпринимаются действия “в отношении всех подозреваемых, чтобы не позволить им въехать на территорию Соединённого Королевства и, если у них есть британские визы, они у них будут аннулированы сегодня”.





Британский премьер заявила, что намерена поднять тему убийства в разговоре с главой королевства Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом. Тереза Мэй подчеркнула, что британские власти “решительным образом” осуждают убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.



Политик напомнила, что после исчезновения обозревателя The Washington Post британской стороной было сделано заявление о том, что власти Саудовской Аравии “обязана сотрудничать с турецким следствием и провести полное и заслуживающее доверие расследование”. По мнению премьер-министра Великобритании, заявления о том, что журналист погиб в результате драки “не может считаться заслуживающим доверия”.





Напомним, второго числа текущего месяца журналист Джамаль Хашкаджи пропал при посещении генерального консульства Королевства Саудовской Аравии, которое расположено на территории Стамбула. 20 октября саудовскими властями было сделано заявление о том, что журналиста убили в здании дипмиссии в результате конфликта, однако подробности инцидента приведены не были. Мировое сообщество резко осудило это преступление и обратилось к королевству с призывом провести прозрачное расследование. 23 октября лидер турецкой оппозиционной партии “Родина” Догу Перинчек сообщил, что фрагменты тела Джамаля Хашкаджи был найдены на территории консульства.





Ранее Государственный департамент США заявил, что запретит въезд на свою территорию 21 подданному Саудовской Аравии в связи с убийством обозревателя американского издания.











