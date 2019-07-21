ИА «Ореанда-Новости». Власти Великобритании намерены предпринять меры в ответ на действия Ирана. Такое решение связано с арестом иранскими военнослужащими нефтяной танкер Соединённого Королевства в Ормузском проливе. Об этом сообщает английская газета The Telegraph.

По данным, размещенным на страницах издания, глава британского МИД Джереми намерен выступить с заявлением о предпринятых санкционных мерах по отношению к задержавшей судно стране. Они предполагают ограничения, как в политическом, так и в экономическом плане. В санкционный список могут быть внесены пункты по замораживанию иранских активов. Великобритания, также может задействовать ЕС и ООН, чтобы восстановить издержки по отношению к Ирану. Три года назад санкции были отменены в рамках Совместного комплексного плана действий по ядерной программе Ирана.

После разговора с министром иностранных дел Ирана Джавад Зариф Хант сообщил журналистам, что позже проинформировал парламентариев о «дальнейших мерах», принятых правительством, сообщает издание.

Танкер, плавающий под флагом Великобритании, был арестован 19 июля. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. Корабль находился в саудовском городе Джубайль.