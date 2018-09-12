



ИА «Ореанда-Новости» . Власти Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии по-прежнему обвиняют российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская сторона утверждает, что “подозреваемые” являются офицерами ГРУ.

Российский лидер Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, призвал “подозреваемых” по делу Скрипаля объявиться и поговорить со средствами массовой информации. По словам главы Российской Федерации обвиняемые являются гражданскими лицами. Британские власти отметили, что заявление российского главы является ложью.





По словам пресс-секретаря президента российского государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин лично не общался с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Он отметил, что властями Российской Федерации не предпринимались никакие действия в отношении этих граждан. Дмитрий Песков подчеркнул, что они лишь проверили информацию.





Один из “подозреваемых” - Александр Петров - ответил на предложение российского главы, сказав, что подумает об этом и, возможно, встретится с журналистами позже.





Власти Соединённого Королевства продолжают утверждать, что “подозреваемые” по делу Скрипалей являются офицерами российской военной разведки. По словам представителя офиса британского премьера Терезы Мэй, сотрудниками правоохранительных органов и Королевская прокурорской службой были идентифицированы двое российских граждан как “основных подозреваемых”, которые являются сотрудниками ГРУ, “применившими незаконное химическое вещество” на территории Великобритании. Также британские власти подчёркивают, что эта позиция поддерживается их международными союзниками.





Отметим, российской стороной неоднократно было предложено британским властям провести совместное расследование инцидента. Российское внешнеполитическое ведомство направило в Форин-офис порядка шестидесяти дипломатических нот с требованием предоставить доступ к расследованию, к пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве. Однако власти Великобритании эти предложения и требования проигнорировали.











