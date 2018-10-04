ИА «Ореанда-Новости». После того, как Киев объявил венгерского консула в городе Берегово персоной нон грата, власти в Будапеште пошли на аналогичный шаг и выслал украинского консула.

Венгрия приняла решение выслать украинского консула из-за недовольства украинскими властями, которые выдворили венгерского консула в Закарпатье. Конфликтная ситуация происходит на фоне выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья.

По информации Министрества иностранных дел и торговли Венгрии, их страна неоднократно помогала Украине и стремилась наладить позитивные двусторонние отношения. Но Украина усугубляла конфликт. Со слов министра иностранных дел Петера Сийярто, сложившаяся ситуация с венгерским послом стала «ударом в спину» от украинских властей.

Министр венгерского ведомства увязал действия Киева с предстоящими президентскими выборами. Сийярто сообщил, что Пётр Порошенко «в стремлении повысить свою чрезвычайно низкую популярность решил начать кампанию по разжиганию ненависти к закарпатским венграм».

С его слов, действия Киева лишает прав представителей венгерского и других национальных меньшинств, нарушая при этом множество международных соглашений.

«Украинский посол в Будапеште была проинформирована, что один из работающих здесь консулов должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ», — заявил Сийярто.

Напомним, МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии 4 октября утром. Ведомство обязало его покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

В МИД Венгрии подчеркнули, что такие действия Украины провоцируют власти Венгрии заблокировать их присоединение к Евросоюзу и НАТО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это неадекватной реакцией. С его слов, Украина действует согласно законам и международным правам.

Весь конфликт появился на почве того, что в прессе появилась информация о том, что консульство Венгрии в Берегово массово выдает местным жителям венгерские паспорта. Взамен получатели паспортов приносят клятву верности Венгрии.