05.03.2020, 22:08
Верховная рада отправила в отставку генпрокурора Украины Рябошапку
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Верховной рады Украины приняли решение об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, пишет «МК».
Так, за отставку Рябошапки проголосовали 263 депутата (при минимуме 226 голосов).
В связи с решением парламента полномочия главы Генпрокуратуры Украины прекращаются.
Так, за отставку Рябошапки проголосовали 263 депутата (при минимуме 226 голосов).
В связи с решением парламента полномочия главы Генпрокуратуры Украины прекращаются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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