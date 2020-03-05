ИА «Ореанда-Новости»Депутаты Верховной рады Украины приняли решение об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, пишет «МК».

Так, за отставку Рябошапки проголосовали 263 депутата (при минимуме 226 голосов).

В связи с решением парламента полномочия главы Генпрокуратуры Украины прекращаются.