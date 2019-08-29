ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за новый состав правительства страны, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что проголосовал 281 депутат из 226 необходимых. Ранее президент страны Владимир Зеленский назначил нового премьера страны – им стал Алексей Гончарук. Также президентом были представлены министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр обороны Андрей Загороднюк.



Примечательно, что из прошлого состава свой пост главы МВД сохранил Арсен Аваков.