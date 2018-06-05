Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала обогащение урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг - ред.).

Али Хаменеи отметил, что Иран не может одновременно находиться под санкциями и под «ядерным надзором». Ранее замглавы иранского заявлял, что Иран способен в ближайшие годы получить 190 тысяч ЕРР с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений.

8 мая президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки с Тегераном. Подобное обещание Трамп давал еще в ходе предвыборной кампании. Другие участники сделки пока готовы соблюдать ее условия. Власти США приступили к вводу акций не только против самого Ирана, но и тех компаний, которые продолжают вести бизнес с этой страной.

В Европе опасаются, что выход из сделки приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, соглашение с Ираном не является идеальным, но альтернативы у него просто нет.

Между тем, в Иране готовятся к любому развитию событий. Как отметил верховный лидер страны, «мы ответим десятью ракетами на каждую вражескую ракету.

Также Али Хаменеи пообещал поддерживать государства «оси сопротивления», такие, как Сирия.