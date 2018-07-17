ИА «Ореанда-Новости» . Самая обсуждаемая политическая встреча года состоялась 16 июля в финском городе Хельсинки. Пока политики разных уровней, эксперты и журналисты обсуждают итоги встречи, сами лидеры России и США оценивают переговоры положительно и говорят о возможностях, которые после данной встречи открываются.

После переговоров с Дональдом Трампом российский лидер побеседовал с иностранными журналистами.



Владимир Путин подчеркнул, что у него остались положительные впечатления от проведённых переговоров, благодаря которым, как надеется президент России, многое изменится в лучшую сторону.



Глава страны отметил, что в ходе переговоров удалось обсудить все запланированные вопросы, в некоторых даже были достигнуты определенные договорённости. Например, была рассмотрена возможность воссоздания рабочей антитеррористической группы.



Также президенты обсудили иранский и сирийские вопросы. Президент России отметил, что много внимания в беседе с Дональдом Трампом было уделено вопросам безопасности Израиля. Несмотря на противоречия в сирийском конфликте, лидеры двух государств смогли найти общий язык. Что касается проблем на юго-востоке Украины, то тут президент Путин обратил внимание Дональда Трампа на важность того, что минские соглашения должны выполняться добросовестно, и что Дональд Трамп мог бы повлиять на руководство Украины в этом вопросе.





Владимир Путин отметил, что Дональд Трамп согласился с ним в вопросе восстановления культурных и бизнес связей. Также лидеры сошлись во мнении, что необходимо продолжить общение на парламентском уровне.





На вопросы журналистов о вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года, президент России ответил, что данная тема стала инструментом в руках политиков США, которым они пользуются для внутриполитической борьбы. Такими грязными методами соперничества не стоит гордиться, подчеркнул Владимир Путин.



Также президент России отметил, что все попытки политиков изолировать Россию стали провальными: «Россия – слишком большая страна, чтобы это получилось сделать».

Российским журналистам президент страны сообщил, что эта первая эффективная встреча лидеров России и США за последнее время. Владимир Путин предполагал, что переговоры в Хельсинки станут «разминкой» для дальнейших политических действий, но общение с Дональдом Трампом получилось очень содержательным.