ИА «Ореанда-Новости». Власти Республики Индия готовы подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму более пяти миллиардов долларов.



Об этом сообщают индийские средства массовой информации со ссылкой на источники в правительстве.



Об этом сообщают индийские средства массовой информации со ссылкой на источники в правительстве.

По данным СМИ, разрешение на покупку было дано комитетом по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди.



Решение было принято перед визитом в республику российского лидера Владимира Путина, который намечен на начало следующего месяца. Президент Российской Федерации планирует посетить Индию в рамках ежегодного двустороннего саммита.



Отметим, что официально правительство Республики Индия не сообщало о своём решении приобрести С-400.



С-400 “Триумф” является новейшей зенитной ракетной системой большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Также система применяется против наземных объектов. Дальность действия достигает четырёхсот километров, она способна уничтожать цели на высоте до тридцати километров.

Российский глава Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди пришли к договорённости о поставках Нью-Дели зенитной ракетной системы С-400 “Триумф” и фрегатов проекта 11356 два года назад. По информации открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около более шести миллиардов долларов.



Если индийскими властями будет подписан контракт, то республика станет третьим зарубежным покупателем “Триумфов” после Китайской Народной Республики и Турецкой Республики.



Власти Соединённых Штатов Америки обеспокоены планами Нью-Дели. Ими не исключается введение санкционных мер по закону “О противодействии противникам Америки через санкции”. Помощником главы Министерства обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндаллом Шривером было сделано заявление о том, что американская сторона признает прошлые связи Республики Индия и Российской Федерации в оборонной сфере, но в дальнейшем планирует переориентировать Нью-Дели на себя.