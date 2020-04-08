ИА «Ореанда-Новости». Власти Испании рассказали о снятии режима повышенной готовности и возвращения к нормальной жизни. Испанские власти надеются, что государство сможет постепенно начать «оживать» после 26 апреля. Об этом заявила официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.

Испанский парламент 9 апреля должен продлить действие режима повышенной готовности, предусматривающий ограничительные меры по изоляции. Он будет продлён до 26 апреля. После этого граждане смогут начать возвращаться к нормальному образу жизни, пообещала Монтеро.

Монтеро подчеркнула, что, несмотря на снятие многих ограничений, люди всё равно получат «чёткие инструкции». Завершение карантина будет «контролироваться, чтобы не было неожиданных пиков возобновления заражения», добавил политик.