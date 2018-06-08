Италия готова обсуждать статус Крыма, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, его слова приводит Il Giornale.

«Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все», - сказал Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова.

Также политик заявил о готовности Италии наложить вето на продление европейских санкций, связанных с вхождением полуострова в состав России. Данный вопрос обсудят 23 июня.

Кроме того, Маттео Сальвинии высказался на тему якобы исходящей угрозы от России для Запада. По мнению политика, Европе угрожает вовсе не Москва, а Африка. «Если мы является членами оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока», - отметил Маттео Сальвинии.

В результате последних выборов в Италии большинство в парламенте страны получила коалиция, которая выступает за снятие антироссийских санкций. Также коалиция критично относится ко многим основополагающим принципам ЕС, в частности, использованию общей валюты.

Многие европейские политики особенно регионального толка выступают за снятие санкций с России. Они указывают, что подобным способом вопрос Крыма все равно не решить. При этом европейские страны несут большие экономические потери, одна Германия потеряла десятки миллиардов евро из-за ограничения сотрудничества с Россией.