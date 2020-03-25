ИА «Ореанда-Новости» . Темпы заражения коронавирусной инфекцией на территории Италии снижается уже четвёртые сутки подряд. Как сообщил официальный представитель итальянский службы гражданской обороны Агостино Миоццо на брифинге 25 марта, количество жертв коронавируса снизилось на 60.

Число выздоровевших от заболевания в Италии выросло более чем на 1000 человек, в настоящее время их количество достигло 9362. Рост числа случаев выздоровлений продолжается уже четвёртый день подряд.

О позитивной тенденции в ситуации с распространением коронавируса также заявили представители Нидерландов. Руководитель государственного научно-исследовательского института здравоохранения Яап Ван Диссел заявил, что на территории государства удалось остановить экспоненциальный рост инфекции. Положительной динамике выздоровления поспособствовали введённые нидерландскими властями ограничения и карантинный режим.