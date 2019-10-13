Речь идёт о могилах участников Первой мировой войны.

Напомним, что осквернённые могилы на территории кладбища были зафиксированы утром, 11 октября. В местную полицию поступило свыше ста звонков от населения. Люди сообщили, что около двадцати надгробий на британском кладбище в Хайфе были осквернены злоумышленниками. Полиция выехала на место преступления и обнаружила, что могилы героев Первой мировой войны разрисованы краской из баллончика – на надгробиях была изображена свастика. Сотрудники полиции ведут в настоящее время расследование случившегося, собирают улики для того, чтобы найти вандалов.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, власти возмущены поступком злоумышленников. Израильское население находится в неоплатном долгу перед участниками Первой мировой войны за освобождение Эрец-Исраэль от гнёта османского государства. Израиль сделает всё возможное, чтобы найти вандалов и судить их за это правонарушение со всей строгостью, заключил глава израильского правительства. Мнение премьер-министра поддержало министерство иностранных дел Израиля. Представители ведомства также осудили действия вандалов и назвали их преступление проявлением национально-религиозной ненависти. Согласно пресс-релизу израильского министерства иностранных дел, ведомство надеется на скорое завершение расследования полиции и передаче преступников представителям судебных органов.