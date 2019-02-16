ИА "Ореанда-Новости". Около 140 украинцев оказались задержаны представителями власти в аэропорту Бен-Гурион при въезде в страну после произошедшего инцидента с гражданами Израиля в киевском аэропорту. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

В общей сложности украинцы, по их словам, были задержаны по прилёту в Тель-Авив почти на семь часов, отмечает издание.

Задержанным украинцам всё-таки позволили попасть на территорию израильского государства. Однако, по данным издания, из-за того, что прилёт совпал с шаббатом, когда в Израиле не работают большинство служб и предприятий, у украинцев возникли сложности с тем, чтобы добраться до необходимого места назначения из аэропорта Бен-Гурион.

По предположению израильского средства массовой информации, причиной инцидента послужил недавний скандал с туристами из Израиля в аэропорту Борисполь. Там накануне, 15 февраля, были задержаны 50 граждан Израиля. Министерство иностранных дел государства в связи с такими действиями потребовало объяснений от украинской стороны. После этого всех израильтян пропустили на территорию Украины. При этом гражданам Израиля было заявлено, что они могут пребывать в стране и делать всё в соответствии со своими планами.

Пока по поводу задержанных в Бен-Гурионе украинцев от миграционного и других ведомств разъяснений не поступало.

Отметим, ранее миграционная служба Израиля отчиталась, что в 2018 году во въезде в страну было отказано в общей сложности 4 тысячам 430 граждан Украины, что почти на треть выше аналогичного показателя за предшествующий год.