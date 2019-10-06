ИА "Ореанда-Новости" Власти Республики Кипр заявили о том, что такого активного сближения с Россией не было за всю историю дипломатических отношений между двумя государствами. Такое заявление сделал глава островного государства.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис отправил письменное обращение участникам благотворительного вечера под названием «Кипр – Россия гала». Мероприятие состоялось субботним вечером, 5 октября. Местом проведения благотворительного события был выбран президентский дворец, расположенный на территории кипрской столицы Никосии. Сам вечер состоялся уже в тринадцатый раз. В своём обращении президент Кипра отметил, что в последние тринадцать лет между Кипром и Россией установились тесные и дружеские отношения. Проведения благотворительного вечера «Россия – Кипр гала» является ярким свидетельством этого взаимовыгодного сотрудничества. По мнению Никоса Анастасиадиса, оба государства вступили в «новую эру партнёрства и сотрудничества» - их объединяют общие ценности и взаимное уважение.

Поздравили гостей вечера и другие политические и религиозные деятели. Среди них архиепископ Кипрской православной церкви Хрисостомос Второй, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и российский посол в Республике Кипр Станислав Осадчий.

За время проведения вечера организаторам удалось собрать двадцать тысяч евро, эти деньги пойдут в фонд под названием «Радиомарафон» - на помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Состоялось выступление российских и греческих артистов – Сергей Лазарев и Елена Папаризу, коллектив «Братья Бондаренко» и хореографический ансамбль «Дионисос».