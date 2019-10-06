Такое заявление сделал глава островного государства.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис отправил письменное обращение участникам благотворительного вечера под названием «Кипр – Россия гала». Мероприятие состоялось субботним вечером, 5 октября. Местом проведения благотворительного события был выбран президентский дворец, расположенный на территории кипрской столицы Никосии. Сам вечер состоялся уже в тринадцатый раз. В своём обращении президент Кипра отметил, что в последние тринадцать лет между Кипром и Россией установились тесные и дружеские отношения. Проведения благотворительного вечера «Россия – Кипр гала» является ярким свидетельством этого взаимовыгодного сотрудничества. По мнению Никоса Анастасиадиса, оба государства вступили в «новую эру партнёрства и сотрудничества» - их объединяют общие ценности и взаимное уважение.

Поздравили гостей вечера и другие политические и религиозные деятели. Среди них архиепископ Кипрской православной церкви Хрисостомос Второй, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и российский посол в Республике Кипр Станислав Осадчий.

За время проведения вечера организаторам удалось собрать двадцать тысяч евро, эти деньги пойдут в фонд под названием «Радиомарафон» - на помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Состоялось выступление российских и греческих артистов – Сергей Лазарев и Елена Папаризу, коллектив «Братья Бондаренко» и хореографический ансамбль «Дионисос».