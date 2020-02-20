ИА «Ореанда-Новости». Власти Китая совершили казнь серийного насильника спустя несколько лет после его освобождения из тюрьмы в результате помилования. Народный суд провинции Юньнань повторно рассмотрел дело маньяка Сунь Сяого и признал его повинным в особо тяжких преступлениях и нанесению непоправимого урона обществу.

20 февраля смертный приговор был приведен в действие. Перед смертью заключенный встретился с близкими.

С 1994 по 1997 подсудимый совершил серию изнасилований, среди жертв были и несовершеннолетние. В 1998 году Сунь Сяого был приговорен к смерти, но через год ему заменили наказание на 20 лет заключения. В 2010 году маньяк вышел на свободу по условно досрочному освобождению и занялся бизнесом (владел клубами, ресторанами и гостиницами). Он попал под подозрении в создании преступной организации в 2019 году и предстал перед судом с 12 подельниками.



