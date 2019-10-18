18.10.2019, 17:58
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
ИА «Ореанда-Новости». В Китае отменили показ картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» из-за жалобы дочери Брюса Ли, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что дочь Брюса Ли обратилась в Государственную администрацию по вопросам кинематографа. Она отметила, что недовольна тем, как в фильме показали её отца. Брюса Ли в фильме показали в комичном свете и, кроме того, его в легко победил в драке персонаж Бреда Питта.
Но фильм могут выпустить в прокат, если режиссёр сделает специальную версию для Китая. Требуется, чтобы он вырезал спорные моменты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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