ИА «Ореанда-Новости». В Китае отменили показ картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» из-за жалобы дочери Брюса Ли, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что дочь Брюса Ли обратилась в Государственную администрацию по вопросам кинематографа. Она отметила, что недовольна тем, как в фильме показали её отца. Брюса Ли в фильме показали в комичном свете и, кроме того, его в легко победил в драке персонаж Бреда Питта.



Но фильм могут выпустить в прокат, если режиссёр сделает специальную версию для Китая. Требуется, чтобы он вырезал спорные моменты.