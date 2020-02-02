02.02.2020, 07:45
Власти Китая поблагодарили РФ за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Власти КНР поблагодарили РФ за то, что ею оказывается гуманитарная помощь, которая необходима для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Слова благодарности России были высказаны Ваном И, представителем МИД КНР, во время беседы по телефону с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.
Накануне МИД РФ распространил информацию о телефоном разговоре Лаврова с коллегой из КНР, в ходе которого шла речь о взаимодействии в борьбе с коронавирусом. Россией высоко были оценены меры, которые КНР предпринимает в ситуации с распространением заболеваний, которые вызваны коронавирусом.
В пятницу Татьяной Голиковой, вице-премьером РФ, было сказано, что Россия начнёт оказывать в связи с коронавирусом гуманитарную помощь КНР.
Накануне МИД РФ распространил информацию о телефоном разговоре Лаврова с коллегой из КНР, в ходе которого шла речь о взаимодействии в борьбе с коронавирусом. Россией высоко были оценены меры, которые КНР предпринимает в ситуации с распространением заболеваний, которые вызваны коронавирусом.
В пятницу Татьяной Голиковой, вице-премьером РФ, было сказано, что Россия начнёт оказывать в связи с коронавирусом гуманитарную помощь КНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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