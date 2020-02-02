Слова благодарности России были высказаны Ваном И, представителем МИД КНР, во время беседы по телефону с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.Накануне МИД РФ распространил информацию о телефоном разговоре Лаврова с коллегой из КНР, в ходе которого шла речь о взаимодействии в борьбе с коронавирусом. Россией высоко были оценены меры, которые КНР предпринимает в ситуации с распространением заболеваний, которые вызваны коронавирусом.В пятницу Татьяной Голиковой, вице-премьером РФ, было сказано, что Россия начнёт оказывать в связи с коронавирусом гуманитарную помощь КНР.