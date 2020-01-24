24.01.2020, 13:10
Власти КНР анонсировали штрафы за повышение цен из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Власти Китая проинформировали о намерении наказывать граждан, которые во время вспышки нового типа коронавируса станут завышать цены на предметы товары личной защиты от инфекций, среди которых называются средства для дезинфекции и маски.
Те, кто будут поднимать цены на эти товары, будут оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 3 миллионов юаней. Также этих граждан будут лишать лицензий.
Китайские власти сообщают, что в магазины, рынки и аптеки, расположенные в разных районах Пекина, направлены инспекторы, которые будут проверять цены на товары личной защиты от инфекций.
Отмечается, по итогам предварительной проверки выяснилось, что цены в целом остаются на стабильном уровне, но были выявлены случаи, когда на товарах отсутствовала цена. По таким случаям осуществляется расследование.
Власти предлагают гражданам повышать чувство социальной ответственности и сообщать по горячей линии о замеченных ими нарушениях.
Те, кто будут поднимать цены на эти товары, будут оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 3 миллионов юаней. Также этих граждан будут лишать лицензий.
Китайские власти сообщают, что в магазины, рынки и аптеки, расположенные в разных районах Пекина, направлены инспекторы, которые будут проверять цены на товары личной защиты от инфекций.
Отмечается, по итогам предварительной проверки выяснилось, что цены в целом остаются на стабильном уровне, но были выявлены случаи, когда на товарах отсутствовала цена. По таким случаям осуществляется расследование.
Власти предлагают гражданам повышать чувство социальной ответственности и сообщать по горячей линии о замеченных ими нарушениях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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