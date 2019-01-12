ИА "Ореанда-Новости". Парламент Македонии 11 января одобрил внесение поправок в Конституцию, согласно которым название страны изменится с Республики Македония на Республику Северная Македония. Об этом сообщают средства массовой информации республики.

Внесение поправок поддержали 81 парламентарий – почти 70 % от общего числа депутатского корпуса страны. Как отмечается, проголосовавших «против» и воздержавшихся не было.

Отметим, сложившаяся вокруг названия страны ситуация встала на пути сближения Македонии с Евросоюзом и НАТО. Против действующего названия Республика Македония выступала Греция, один из регионов которой также носит название Македония. Поэтому после развала Югославии Македония вошла в состав ООН как Бывшая югославская республика Македония. При этом на греческих картах она именовалась Скопия – что стало производным от названия столицы страны Скопье.

Летом минувшего года Македония и Греция подписали в греческом городе Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности поставили точку в многолетнем споре о названии балканской страны и обеспечили возможность диалога о вступлении в Евросоюз и НАТО.

Осенью 2018 года Македония провела референдум по вопросу утверждения соглашения. В ходе плебисцита 91,5% участвовавших в нём поддержали идею о переименовании страны. Однако референдум был признан несостоявшимся ввиду низкой явки в 37% при утверждённых законом 50%. Вместе с тем, референдум носил рекомендательный характер. Окончательное решение о внесении поправок в Конституцию предстояло принять парламенту страны. Голосование за переименование республики началось в октябре 2018 года, всю процедуру рассмотрения удалось завершить только 11 января 2019 года.



