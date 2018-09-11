ИА «Ореанда-Новости». Правительство Королевства Нидерландов оказывало помощь вооружённой сирийской группировке “Джабхат аш-Шамия” (запрещена на территории Российской Федерации). Ранее прокуратура Нидерландов назвала организацию террористической.



Об этом информируют Нидерландская телерадиовещательная корпорация и издание Trouw.



Об этом информируют Нидерландская телерадиовещательная корпорация и издание Trouw.

Представителями средств массовой информации было проведено журналистское расследование, в ходе которого ими были сделаны выводы, согласно которым нидерландские власти направляли членам группировки оборудование, форму и грузовики.



По словам журналистов, организация была названа террористической в ходе рассмотрения дела против жителя Нидерландов, являвшегося членом “Джабхат аш-Шамия”. В прокуратуре отметили, что продолжают придерживаться этой позиции, однако готовы комментировать принадлежность группировки к террористической только в рамках конкретного уголовного дела.





Как сообщают журналисты, правительство королевства помогало и другим вооружённым организациям, замешанным в “серьёзных нарушениях прав человека” и “сотрудничестве с экстремистами”.



Представители средств массовой информации в своём материале указали на то, что список групп и организаций, которым была оказана помощь был засекречен, однако им удалось выяснить названия группировок после того, как они провели интервью с огромным количеством свидетелей. Названия группировок в названы не были.





Правительство Королевства Нидерландов заявило, что “шокировано” новостью. Представителями внешнеполитического ведомства было отмечено, что данная информация только сильнее убедила их в том, что решение о прекращении программы помощи вооружённой оппозиции было верным.





Ранее нидерландские власти пришли к выводу, что программа “не принесла ожидаемых результатов”. Они выразили уверенность в том, что в скором времени войсками лидера Сирийской Арабской Республики Башара Асада будет одержана победа. На протяжении трёх лет королевством на помощь организациям в Сирии было потрачено около семидесяти миллионов евро. Поддержка была оказана 22 группам, включая “вооружённые умеренно-оппозиционные группы” в Сирийской Арабской Республике, организации “по созданию гражданской полиции” в САР The Free Syrian Police и “Белые каски”.