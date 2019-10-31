Отмечается, что 46 депутатов проголосовали за законопроект, шесть были против. В тексте документа сказано, что продукты, имеющее этикетку «фуа-гра» или указанные в меню как «фуа-гра», будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное.Если рестораны нарушат запрет, им будет грозить штраф до двух тысяч долларов.