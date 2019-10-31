31.10.2019, 17:16
Власти Нью-Йорка запретили ресторанам подавать фуа-гра
ИА «Ореанда-Новости». Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который запрещает ресторанам продавать фуа-гра и другие продукты, для производства которых насильно откармливают птиц, пишет РИА Новости.
Отмечается, что 46 депутатов проголосовали за законопроект, шесть были против. В тексте документа сказано, что продукты, имеющее этикетку «фуа-гра» или указанные в меню как «фуа-гра», будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное.
Если рестораны нарушат запрет, им будет грозить штраф до двух тысяч долларов.
Отмечается, что 46 депутатов проголосовали за законопроект, шесть были против. В тексте документа сказано, что продукты, имеющее этикетку «фуа-гра» или указанные в меню как «фуа-гра», будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное.
Если рестораны нарушат запрет, им будет грозить штраф до двух тысяч долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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