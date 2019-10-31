ИА «Ореанда-Новости». Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который запрещает ресторанам продавать фуа-гра и другие продукты, для производства которых насильно откармливают птиц, пишет РИА Новости.

Отмечается, что 46 депутатов проголосовали за законопроект, шесть были против. В тексте документа сказано, что продукты, имеющее этикетку «фуа-гра» или указанные в меню как «фуа-гра», будут считаться продуктом принудительного кормления, пока не доказано обратное.

Если рестораны нарушат запрет, им будет грозить штраф до двух тысяч долларов.