26.01.2020, 14:58
Власти Пекина проинформировали, что из-за коронавируса город закрыт не будет
ИА «Ореанда-Новости» Жэнь Жунцзунем, работающим заместителем главы городского комитета по транспортным вопросам, было заявлено, что столица КНР, несмотря на осуществление некоторых профилактических мер, связанных с распространением нового типа коронавируса, изолирована не будет.
Жунцзюнем заявлено о штатной работе транспортного сообщения Пекина с другими китайскими регионами. По его словам, столица КНР не является закрытым городом и не станет таковым.
Он отмечает, что в последние дни для того, чтобы усилить работы, направленные на недопущение распространения вируса, были приняты все необходимые меры.
Накануне правительством китайской столицы был объявлен наивысший уровень реагирования на ЧС, связанную с распространением нового типа коронавируса. В Пекине были закрыты кинотеатры, музеи, отменены спортивные соревнования и культурно-развлекательные мероприятия.
Жунцзюнем заявлено о штатной работе транспортного сообщения Пекина с другими китайскими регионами. По его словам, столица КНР не является закрытым городом и не станет таковым.
Он отмечает, что в последние дни для того, чтобы усилить работы, направленные на недопущение распространения вируса, были приняты все необходимые меры.
Накануне правительством китайской столицы был объявлен наивысший уровень реагирования на ЧС, связанную с распространением нового типа коронавируса. В Пекине были закрыты кинотеатры, музеи, отменены спортивные соревнования и культурно-развлекательные мероприятия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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