Жунцзюнем заявлено о штатной работе транспортного сообщения Пекина с другими китайскими регионами. По его словам, столица КНР не является закрытым городом и не станет таковым.Накануне правительством китайской столицы был объявлен наивысший уровень реагирования на ЧС, связанную с распространением нового типа коронавируса. В Пекине были закрыты кинотеатры, музеи, отменены спортивные соревнования и культурно-развлекательные мероприятия.