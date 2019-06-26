ИА «Ореанда-Новости». Впервые в США в городе Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет.



Нарушителей запрета могут оштрафовать на сумму до тысячи долларов. Власти города отметили, что хотят с помощью этого запрета защитить здоровье молодёжи.



Примечательно, что именно в этом американском городе находится главный офис одной из самых популярных компаний-производителей электронных сигарет.