26.06.2019, 21:02
Власти Сан-Франциско запретили электронные сигареты
ИА «Ореанда-Новости». Впервые в США в городе Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет.
Нарушителей запрета могут оштрафовать на сумму до тысячи долларов. Власти города отметили, что хотят с помощью этого запрета защитить здоровье молодёжи.
Примечательно, что именно в этом американском городе находится главный офис одной из самых популярных компаний-производителей электронных сигарет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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