ИА «Ореанда-Новости». США вывезли из китайского Уханя более 800 своих граждан из-за вспышки коронавируса, пишет ТАСС.



Об этом рассказала глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. По её словам, всех эвакуированных проверяют специалисты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний. Ранее стало известно, что в Ухане от коронавируса скончался гражданин США.



По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились уже более 35 тысяч человек. Известно о более 720 смертельных случаев.