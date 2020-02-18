18.02.2020, 19:16
Власти США ввели санкции против структур «Роснефти» из-за Венесуэлы
ИА «Ореанда-Новости». Штаты внесли дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» «Rosneft Trading» в санкционный список, заблокировав активы компании в юрисдикции США. Об этом сообщает РБК.
Американские представители объяснили, что ввели санкции против структур нефтяной компании из-за российского содействия Венесуэле и государственной организации PDVSA. Теперь американских юридическим лицам запрещается вести бизнес с «Rosneft Trading», а её активы на американском рынке полностью заблокированы.
Пресс-служба «Роснефти» пока что отказалась давать комментарии по поводу данной ситуации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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