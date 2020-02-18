ИА «Ореанда-Новости» . Штаты внесли дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» «Rosneft Trading» в санкционный список, заблокировав активы компании в юрисдикции США. Об этом сообщает РБК.

Американские представители объяснили, что ввели санкции против структур нефтяной компании из-за российского содействия Венесуэле и государственной организации PDVSA. Теперь американских юридическим лицам запрещается вести бизнес с «Rosneft Trading», а её активы на американском рынке полностью заблокированы.

Пресс-служба «Роснефти» пока что отказалась давать комментарии по поводу данной ситуации.