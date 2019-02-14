ИА «Ореанда-Новости» Украинские власти хотят депортировать наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона (Юрия Харона), который был задержан ранее в аэропорту Борисполь. Об этом в среду, 14 февраля, написал протодиакон Антоний на своей странице в Facebook. Харона обвиняют в «антиукраинской пропаганде».

Он отметил, что неизвестно, куда собираются депортировать Гедеона, так как он гражданин Украины, родился и вырос там, также он подчеркнул, что на данный момент епископ лишён гражданства.

Епископа канонической УПЦ задержали в киевском аэропорту в ночь на 14 февраля, когда он вернулся из США. Там во время выступления в конгрессе он рассказал о захвате украинских храмов, нападении на прихожан и актах вандализма со стороны радикалов.

Пресс-секретарь епископа заявил, что Гедеона лишили украинского гражданства и выслали из страны, однако по заявлению представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, епископ самостоятельно принял решение вернуться в США.

В УПЦ считают, что владыку не пустили на территорию страны, чтобы запугать каноническую Украинскую православную церковь. По мнению УПЦ, таким образом власть пытается бороться с инакомыслящими. Такое мнение озвучил в беседе с РИА Новости архиепископ УПЦ Климент.

Он рассказал, что Харон обвинялся в том, что он исповедует «неправильную» идеологию. И такое показательное обвинение и депортация были сделаны лишь с одной целью – устрашить представителей канонической УПЦ.

Климент также рассказал в интервью ТАСС, что Гедеон был лишён гражданства незаконно, так как для этого требуется решение суда, а владыка не был даже проинформирован о том, что ведутся некие процессы по лишению его гражданства.

Сообщается, что Гедеон в послании госсекретарю США Майку Помпео рассказал о притеснении верующих на Украине. «Он завил, что новая церковь — обман, а духовенство не легитимно».