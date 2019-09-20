ИА «Ореанда-Новости». Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, власти страны будут конфисковывать земли граждан России, если они начнут их приобретать, пишет «МК».



Речь идёт о землях сельхозназначения. Своё заявление министр сделал в ходе обсуждения планов о снятии с 1 октября будущего года запрета на продажу фермерских земель.



Милованов отметил, что предотвращать покупку россиянами сельскохозяйственных земель будут именно конфискацией. Он также добавил, что считает россиян агрессорами, и призвал «более широко применять этот механизм».