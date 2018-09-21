ИА «Ореанда-Новости». Пётр Порошенко, президент Украины, лишился звания почётного гражданина Вероны – города в Италии. Решение принимали городские власти – «за» проголосовало большинство членов городского совета. Решение уже вступило в силу.

Муниципалитет итальянского города Вероны решил лишить украинского лидера Петра Порошенко звания почётного гражданина города. Об этом сообщает Sputnik Italia, ссылаясь на слова члена городского совета Вито Коменчини.

Вито Коменчини сообщил ресурсу, что решение немедленно вступает в силу. В Ассоциации дружбы России и итальянской области Венето рассказали, что за отзыв почетного гражданства у украинского лидера проголосовали 30 членов горсовета, против такого решения высказались трое.

За что Порошенко удостоили звания почётного гражданина?

Удостоить Порошенко звания почётного гражданина города в качестве знака благодарности было принято в 2016 году. Он посодействовал тому, что в Италию вернулось семнадцать живописных шедевров, которые в ноябре 2015-го украли из городского музея Кастельвеккьо и впоследствии обнаружили на Украине. Общая стоимость похищенных произведений составила около 20 миллионов евро.

Инициатором наградить украинского лидера выступил мэр Вероны Флавио Този, он был сторонником развития сотрудничества с Украиной. Но политика мэра не всем горожанам пришлись по душе. Присвоение Порошенко звания почетного гражданина привело к протестам со стороны многих жителей и общественных организаций региона. Протестующие раскритиковали действия мэра Този за поспешность и непродуманность. Недовольство было связано с политикой Киева в Донбассе.

Политика властей Венето

В мае 2016 года совет итальянской области Венето принял резолюцию, которая призвала правительство Италии осудить политику Евросоюза в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций.

Стоит отметить, что именно в этом регионе итальянские власти впервые заявили о необходимости признания права Крыма на самоопределение и отмены санкций в отношении России, которые наносят серьезный ущерб экономике Италии.

Примеру Венето затем последовали власти Лигурии и Ломбардии.