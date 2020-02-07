07.02.2020, 07:42
Власти Японии выступают за взаимовыгодные решения спорных вопросов с РФ
ИА «Ореанда-Новости». Синдзо Абэ, работающим в Японии на должности премьер-министра страны, сказано о желании прийти к взаимовыгодному решению вопроса по территориям с РФ. Также он заявил о намерении урегулировать ситуацию вокруг мирного договора между двумя государствами.
В материале РИА Новости говорится, что Абэ, выступая на общенациональном съезде за возвращение "северных территорий", заявил, что у него есть намерение продвигать совместную работу для того, чтобы найти решение, которое будет приемлемо для обеих сторон, продвигать шаг за шагом переговоры вперёд.
Японский государственный деятель также сказал, что проявит упорство, двигаясь к цели заключения мирного договора и решения проблемы по территориям.
В материале РИА Новости говорится, что Абэ, выступая на общенациональном съезде за возвращение "северных территорий", заявил, что у него есть намерение продвигать совместную работу для того, чтобы найти решение, которое будет приемлемо для обеих сторон, продвигать шаг за шагом переговоры вперёд.
Японский государственный деятель также сказал, что проявит упорство, двигаясь к цели заключения мирного договора и решения проблемы по территориям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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