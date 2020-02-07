В материале РИА Новости говорится, что Абэ, выступая на общенациональном съезде за возвращение "северных территорий", заявил, что у него есть намерение продвигать совместную работу для того, чтобы найти решение, которое будет приемлемо для обеих сторон, продвигать шаг за шагом переговоры вперёд.Японский государственный деятель также сказал, что проявит упорство, двигаясь к цели заключения мирного договора и решения проблемы по территориям.