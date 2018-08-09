Сообщается, что новый проект подразумевает, что токены, то есть гаджеты или массивы символов, которые являются способом уникальной идентификации пользователей, будут обеспечены сокровищами с одного из затонувших кораблей.

Напомним, что 15 июля 2018 года компания Shinil Group опубликовала снимки обнаруженного ими крейсера «Дмитрий Донской». Произошло данное событие в водах Японского моря. По словам экспертов, он затонул здесь в 1905 году в ходе русско-японской войны. Судно было найдено вблизи острова Уллунг к востоку от Корейского полуострова.

Также представители компании сообщили, что на борту «Дмитрия Донского» были найдены запасы золота, более чем на 200 тонн. Драгоценный металл оценили в 130 триллионов корейский вон, что в переводе составляет 116 миллионов долларов.

Сообщается, что на пресс-конференции компания Shinil Group представила исправленные данные о стоимости сокровищ, снизив их цену до 10 триллионов вон. Тем не менее, стало известно, что при первом исследовании морского дня оценочная стоимость найденного золота составляла 1,2 миллиарда вон.

Сразу после данного открытия, филиал организации Shinil Group в Сингапуре, занимающийся криптовалютными сервисами, запустил продажу токенов Shinil Gold Coin (SGC). По словам руководства компании, именно они были обеспечены найденным золотом. Утверждалось, что за период с июля по конец 2018 года их цена поднимется с 200 до 10 тысяч вон. Инвесторы посчитали новые токены выгодным вложением средств.

Позже еще одна корейская неизвестная компания заявила права собственности на крейсер «Дмитрий Донской».



Утверждается, что именно она, а не организация Shinil Group, первой обнаружила затонувший корабль в водах Японского моря.

После этого заявления было возбуждено уголовное дело против Shinil Group. В ходе расследований были выяснены подробности корректировки стоимости сокровищ, после чего организацию обвинили в мошеннических действиях.

Власти страны провели рейд в офисах компании. Полиция Сеула направила на расследование около 30 следователей для нахождения улик в офисах компании. Самым крупным считается обследование помещений в в Йеуидо, западном Сеуле.

До выяснения всех обстоятельств дела главе компании Чой Юн-секу запрещено покидать пределы Южной Кореи.