ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 июня 2018 года в столице Украины пройдёт так называемый «Марш равенства», во время которого сторонники открытой любви покажут всей стране свою приверженность европейским ценностям. Для защиты 5 тысяч сторонников проявления публичной любви, будут мобилизованы силы киевских правоохранительных органов. Интересный момент заключается в том, что порядок будут поддерживать так же 5 тысяч полицейских. Вполне вероятно, что к каждому из радужных жителей европейской державы будет приставлен личный служитель правопорядка.

Политика украинской элиты начиная с 2014 года стала резко проевропейской, что выражается не только в улучшении дипломатических отношений, но и в попытках перенять всё самое лучшее, что есть в странах ЕС. К сожалению, такие достижения некоторых европейских государств, как демократические выборы, стабильность в государстве, сильная экономика и хорошая зарплата пока не удаётся реализовать. Однако жителям Украины не стоит волноваться, ведь у администрации Киева намечаются большие успехи в таких вещах как легализация однополых отношений и популизация ЛГБТ движения.

В попытках доказать свою приверженность, считающей себя прогрессивной части мира, уже который год Киев проводит «Марши равенства». В этом году подобное увеселительное мероприятие назначено на 17 июня, во время которого новые герои Украины в количестве 5 тысяч гордо будут шагать по площади Киева размахивая радужными флагами.

Однако по некоторым обстоятельством далеко не всем украинцам нравится подобная акция. Возможно, это связано с тем, что, желая попасть в Европу они ожидали чего-то другого. Впрочем, власти готовы столкнутся и с таким вызовом. Украинский омбудсмен Людмила Денисова уже обратилась с просьбой к полицейским обеспечить безопасность активной и пассивной части украинского общества.

Правоохранители уже предприняли ряд мер, которые должны обезопасить продвижение митингующих. Они перекрыли несколько улиц и переулков. Так же уже назначены люди, которые будут призваны охранять тыл колоны ЛГБТ от возможного нападения.

Ввиду недружественных отношений нынешней администрации Украины и России, крупные украинские каналы не будут показывать Чемпионат Мира по Футболу. Возможно, видеотрансляция ЛГБТ для некоторых сможет стать некоторой заменой футбольного мероприятия.