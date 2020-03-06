ИА «Ореанда-Новости» . Пользователи интернета раскритиковали Меган Маркл, впервые появившуюся в Лондоне без королевского титула и дресс-кода. Фотографии супруги принца Гарри опубликовало издание «Daily Mail».

На появившихся в сети снимках герцогиня идёт под дождём вместе со своим мужем Гарри в светло-голубом платье средней длинны и синих туфлях. Читатели резко раскритиковали и обсмеяли внешний вид Маркл, указав, что наряд не подходит ей по размерам, является дешёвой копией известной марки и «ужасно смотрится для бывшей королевской особы».

Следует напомнить, что в начале текущего года Меган Маркл, покинувшая королевскую семью и отказавшаяся почти ото всех титулов вместе с принцем Гарри, перестала следовать правилам дворцового дресс-кода, отдав предпочтение более удобной и дешевой одежде. Такие действия герцогини уже не первый раз вызывают бурную критику со стороны пользователей, которые следят за жизнью королевской семьи.