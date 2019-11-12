12.11.2019, 16:10
Во Франции на берег вынесло сотни килограммов кокаина
ИА «Ореанда-Новости». На побережье во Франции найдено 760 кг кокаина, сообщает «МК» со ссылкой на France TV.
Известно, что наркотики нашли на береговой линии протяженностью полкилометра. Кокаин был расфасован по пакетам. Партию оценили в 65 миллионов долларов.
Сейчас полицейские выясняют, откуда взялась такая крупная партия кокаина. Ведётся проверка.
Известно, что наркотики нашли на береговой линии протяженностью полкилометра. Кокаин был расфасован по пакетам. Партию оценили в 65 миллионов долларов.
Сейчас полицейские выясняют, откуда взялась такая крупная партия кокаина. Ведётся проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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