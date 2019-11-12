Известно, что наркотики нашли на береговой линии протяженностью полкилометра. Кокаин был расфасован по пакетам. Партию оценили в 65 миллионов долларов.Сейчас полицейские выясняют, откуда взялась такая крупная партия кокаина. Ведётся проверка.