ИА «Ореанда-Новости» . Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой.

Французский депутат Жозе Эврар обращает внимание на результаты расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы произошедшем «российском вмешательстве» в избирательный процесс в Соединённых Штатах в 2016 году. Он подчёркивает, что Мюллер не нашёл доказательств сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает Эврар, хотя «вмешательство» и не являлось для Евросоюза причиной введения санкций против России, эта история, по его мнению, могла повлиять на решение Брюсселя продлить ограничения. «Если предполагаемое «российское вмешательство» в американские выборы не было единственным мотивом принятия западными державами антироссийских мер, порождённое им подозрение всё равно во многом послужило оправданием для санкций ЕС и их продления», — отметил парламентарий. Он также призвал отказаться от антироссийских санкций, которые вредят экономике Франции, и возобновить диалог с Москвой.

Как пояснил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, действия французского депутата говорят о нежелании некоторых политиков в ЕС сохранять антироссийские санкции. «Заявление свидетельствует о том, что многие в Европе задумываются над тем, сколько ещё можно поддерживать ни к чему не ведущие санкции. Эти ограничения никак не способствуют производству и никак не улучшают политическую обстановку. Более того, они никак не способны поменять линию Москвы», — пояснил Сергей Фёдоров журналистам RT.

Напомним, что Евросоюз вслед за США ввёл санкционный режим против Москвы в 2014 году после начала конфликта на юго-востоке Украины, а также воссоединения Крыма с Россией. Ранее глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции привели «к катастрофическим последствиям» для европейской экономики. За отмену санкций выступила также французская фракция «Республиканцы».