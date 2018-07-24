ИА «Ореанда-Новости». В парижской квартире в понедельник, 23 июля 2018 года, Оксана Шачко, одна из основательниц международного женского движения Femen, была найдена мертвой. Предположительной причиной смерти считается самоубийство.

Как сообщается, в квартире была найдена предсмертная записка Оксаны Шачко с текстом, обращенным к французской богеме, с которой женщина тесно общалась в силу своей профессии художника. Записка была написана на английском языке и содержала в себе обвинения в притворстве, присущем близкому кругу общения Шачко.

По словам Александры Шевченко, другой основательницы организации Femen, тело 31-летней Оксаны Шачко было отдано на экспертизу французской полиции. Точная дата смерти художницы пока официально не сообщается. В последний раз ее видели живой еще в пятницу вечером, 20 июля 2018 года. Детали обследования тела будут сообщены позже.

Ранее, после ряда нападений, совершенных на представительниц международного женского движения Femen, девушки перебрались на постоянное место жительства во Францию. Оксана Шачко получила политической убежище в Париже и в последние годы активно занималась живописью. Написанные ею провокационные картины-иконы даже участвовали в выставке. Среди них большее внимание привлекли Богоматерь в парандже и изображение ангела с автоматом Калашникова.

Тем не менее, по словам знакомых Оксаны Шачко, основательница Femen предпринимала две попытки суицида за последние пару лет.

Напомним, что движение Femen является совместным проектом Оксаны Шачко Анны Гуцол и Александры Шевченко. Датой основания организации считается 2008 год. Акции протеста, которые проводила Femen, запомнились не только радикальной политической направленностью, но и экстремальным способом привлечения внимания. Девушки обнажали свою грудь при участии в демонстрациях, выражая тем самым протест против сложившихся в обществе правил и устоев.

Каждая акция протеста приводила к длительным судебным разбирательствам в отношении организации Femen. Самыми громкими являются акции против Виктора Януковича, экс-главы Украины, в 2013 году около украинского посольства в Париже, а также демонстрация против российской агрессии и, в частности, против президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2014 году. В ходе последней из упомянутых акций одна из активисток обливалась кровью на территории Киево-Печерской Лавры.

Последними из проведенных организацией акций стали нападение на Сильвио Берлускони, экс-премьер-министра, в Италии и проникновение в Венскую оперу.