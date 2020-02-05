ИА «Ореанда-Новости». С заявлением о неэффективности санкций и ложность идеи изоляции России выступил представитель главы Франции по связям с РФ Жан-Пьер Шевенман. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Помощник французского президента объяснил, что введенные Евросоюзом санкции никак не помешали росту экономики России. Более того, после увеличения ограничений Россия стала больше сотрудничать с азиатскими государствами – с Китаем, Японией, Индонезией и Турцией. Французский представитель Эммануэля Макрона также отметил, что идея о изоляции России от других стран мира ошибочна.

Напомним, что вчера, 4 февраля, французский посол Этьен де Понсен заявил, что попытка изолировать русских не является эффективной тактикой или стратегией, добавив, что Россия является крупным и интересным для Франции партнёром.