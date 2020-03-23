, заявлено в материале International Journal of Antimicrobial Agents.В публикации сообщается о том, что изучалась эффективность лечения коронавируса комбинацией препаратов против малярии - азитромицина и гидроксихлорохина. О том, что эти лекарства эффективны, говорили ранее китайские медики.. В результате данного лечения уже на пятый день те, кто принимал азитромицин и гидроксихлорохин, выздоровели.Автори исследования говорят, что результаты, которые они получили, обнадёживают, хотя и являются предварительными. Они также указали на то, что у участников исследования не было противопоказаний к антималярийным препаратам.