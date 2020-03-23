23.03.2020, 15:13
Во Франции прошли успешные испытания лекарства против коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Специалистами из Франции были проведены успешные испытания лекарственного препарата против коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, заявлено в материале International Journal of Antimicrobial Agents.
В публикации сообщается о том, что изучалась эффективность лечения коронавируса комбинацией препаратов против малярии - азитромицина и гидроксихлорохина. О том, что эти лекарства эффективны, говорили ранее китайские медики.
В исследовании участвовали те, у кого имелись в пробе носоглотки симптомы COVID-19. Четырнадцать человек на протяжении десяти суток принимали гидроксихлорохин, причем 6 из них также принимали азитромицин. В результате данного лечения уже на пятый день те, кто принимал азитромицин и гидроксихлорохин, выздоровели.
Автори исследования говорят, что результаты, которые они получили, обнадёживают, хотя и являются предварительными. Они также указали на то, что у участников исследования не было противопоказаний к антималярийным препаратам.
В публикации сообщается о том, что изучалась эффективность лечения коронавируса комбинацией препаратов против малярии - азитромицина и гидроксихлорохина. О том, что эти лекарства эффективны, говорили ранее китайские медики.
В исследовании участвовали те, у кого имелись в пробе носоглотки симптомы COVID-19. Четырнадцать человек на протяжении десяти суток принимали гидроксихлорохин, причем 6 из них также принимали азитромицин. В результате данного лечения уже на пятый день те, кто принимал азитромицин и гидроксихлорохин, выздоровели.
Автори исследования говорят, что результаты, которые они получили, обнадёживают, хотя и являются предварительными. Они также указали на то, что у участников исследования не было противопоказаний к антималярийным препаратам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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