13.07.2019, 21:49
Во Франции создадут военно-космическое командование
ИА «Ореанда-Новости». Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что к сентябрю в стране будет создано военно-космическое командование.
Макрон сделал своё заявление во время посещения штаба министерства обороны Франции.
Отмечается, что военно-космическое командование способствует развитию и укреплению космических возможностей страны. Французский лидер добавил, что новое ведомство появится в составе военно-воздушных сил страны.
Макрон сделал своё заявление во время посещения штаба министерства обороны Франции.
Отмечается, что военно-космическое командование способствует развитию и укреплению космических возможностей страны. Французский лидер добавил, что новое ведомство появится в составе военно-воздушных сил страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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