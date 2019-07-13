ИА «Ореанда-Новости». Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что к сентябрю в стране будет создано военно-космическое командование.

Макрон сделал своё заявление во время посещения штаба министерства обороны Франции.

Отмечается, что военно-космическое командование способствует развитию и укреплению космических возможностей страны. Французский лидер добавил, что новое ведомство появится в составе военно-воздушных сил страны.