21.03.2020, 16:18
Во Франции за нарушение карантина оштрафовали 39 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». Полиция во Франции со вторника по пятницу выписала почти 39 тысяч штрафов за нарушение карантина, пишут «Известия».
Всего было проведено 867 695 проверок в отношении граждан, покинувших дома. Сумма штрафа составляет 135 евро.
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заболели уже более 12 тысяч человек. Там ввели режим карантина: закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Всего было проведено 867 695 проверок в отношении граждан, покинувших дома. Сумма штрафа составляет 135 евро.
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заболели уже более 12 тысяч человек. Там ввели режим карантина: закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии