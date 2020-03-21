Всего было проведено 867 695 проверок в отношении граждан, покинувших дома. Сумма штрафа составляет 135 евро.Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заболели уже более 12 тысяч человек. Там ввели режим карантина: закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.