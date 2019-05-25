В течение суток 20 работников отеля Ibis Le relais d'Armor готовили блины. Но сковорода при этом у них была всего одна.Всего получилось испечь 2217 блинов, что стало мировым рекордом. Блины продали, а прибыль пойдёт в благотворительную организацию. Отмечается, что каждый блин стоит 50 центов.