25.05.2019, 22:00
Во Франции за сутки на одной сковороде испекли 2217 блинов
ИА «Ореанда-Новости». Во французском городе Лаваль установлен рекорд по приготовлению блинов, сообщают РИА Новости.
В течение суток 20 работников отеля Ibis Le relais d'Armor готовили блины. Но сковорода при этом у них была всего одна.
Всего получилось испечь 2217 блинов, что стало мировым рекордом. Блины продали, а прибыль пойдёт в благотворительную организацию. Отмечается, что каждый блин стоит 50 центов.
В течение суток 20 работников отеля Ibis Le relais d'Armor готовили блины. Но сковорода при этом у них была всего одна.
Всего получилось испечь 2217 блинов, что стало мировым рекордом. Блины продали, а прибыль пойдёт в благотворительную организацию. Отмечается, что каждый блин стоит 50 центов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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