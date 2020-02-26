ИА «Ореанда-Новости» . Новые случаи заражения смертельной формой пневмонии были выявлены во Франции 25 февраля. Об этом сообщает местный телевизионный канал «BFMTV».

О распространении эпидемии во Франции рассказал руководитель гендирекции здравоохранения Жером Саломон. Одной из зарегистрированных инфицированных стала гражданка Китая, прибывшая во Францию более двух недель назад. Её госпитализировали в больницу Парижа.



Вторым заражённым стал житель Франции, который приехал в страну из Италии, где была зафиксирована вспышка эпидемии Covid-2019. Мужчину поместили в медицинское учреждение региона Овернь-Рона-Альпы на юге государства.