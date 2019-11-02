02.11.2019, 21:57
Во время протестов в Гонконге пострадали 17 человек
ИА «Ореанда-Новости». Во время акций протеста в Гонконге 17 человек получили ранения различной степени тяжести, пишет RT.
Отмечается, что все раненые были доставлены в больницу. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое.
Также отмечается, что пострадавшие в возрасте от 18 лет до 71 года.
Ранее сообщалось о нападении протестующих в Гонконге на азиатско-тихоокеанское бюро китайского агентства «Синьхуа».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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