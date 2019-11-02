ИА «Ореанда-Новости». Во время акций протеста в Гонконге 17 человек получили ранения различной степени тяжести, пишет RT.



Отмечается, что все раненые были доставлены в больницу. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое.



Также отмечается, что пострадавшие в возрасте от 18 лет до 71 года.



Ранее сообщалось о нападении протестующих в Гонконге на азиатско-тихоокеанское бюро китайского агентства «Синьхуа».