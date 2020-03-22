ИА «Ореанда-Новости» . Из-за колебания земной поверхности и разрушительных подземных толчков в Загребе погиб один ребёнок. Об этом сообщает руководитель Института экстренной врачебной помощи хорватской столицы.

Жертвой землетрясения в Хорватии в воскресенье, 22 марта, стал 15-летний ребёнок. Медики из скорой помощи, прибывшие на место обвала, обнаружили тело подростка под завалами рухнувшего во время подземных толчков строения.

Мощное землетрясение амплитудой в 5,3 балла случилось в Хорватии ранним утром. Повторный толчок случился спустя 20 минут после первого. Эпицентр подземных толчков располагался в 7 километрах от Загреба на глубине около десяти метров под землёй. Землетрясение нанесло значительный ущерб зданиям и жилым домам столицы.