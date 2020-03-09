ИА «Ореанда-Новости». За прошедшие сутки 13 турецких колон были переведены к наблюдательным постам в идлибской зоне.

По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, в течение последних суток 13 турецких колон были сопровождены военной российской полицией до наблюдательных постов, расположенных в зоне деэскалации.

Сейчас обе стороны конфликта, поддерживаемые сторонниками, пытаются найти решение сложившейся ситуации. Пока активные военные дейсвия прекращены. Операция была проведена в рамках обеспечения оперативного взаимодействия российского Центра по примирению враждующих сторон с участниками военного конфликта. Со стороны Турции также был создан непрерывный канал связи.

Напомним, что военный конфликт на территории Сирии и Турции обострился в последние несколько недель. Сейчас мировое сообщество пытается прийти к консенсусу по решению этого вопроса. Остаётся вопрос: затишье, наблюдаемое в зоде недавно активных военных действий, начало мирных переговоров или затишье перед бурей. Эксперты пока не дают однозначных прогнозов.