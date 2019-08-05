ИА «Ореанда-Новости». В 2020 году Национальные силы обороны Японии сформируют новое космическое подразделение. Его задачей будет защитить Японию от нападения из космоса. Кроме того, японские космические силы будут защищать японские спутники от столкновений с другими космическими кораблями.



В связи с тем, что ряд стран, в частности США, Россия и Китай, все чаще используют космос в оборонных целях, японские власти намерены создать собственное военно-космическое подразделение Сил обороны в 2020 году.



Как сообщает японская газета "Yomiuri", план создания нового подразделения был составлен в 2018 году. Первоначально его реализация была запланирована на 2022 год, но Токио решило ускориться.



По сообщению газеты, в новое подразделение войдут около 70 специалистов, прошедших подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований.



Вместе с правительством Японии в этой сфере активно работают в США, где космические силы будут сформированы к 2020 году. Не исключено, что обе структуры двух стран будут поддерживать тесные контакты друг с другом.