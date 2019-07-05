Гайдо

Мадуро

Также он считает, что нельзя предпринимать попытки поменять внутреннюю политику другой страны. Напомним, что в Венесуэле возникли сразу два лидера. Страны условно разделились на два лагеря: одни поддерживают Хуана, другие – Николаса. Вследствие этого внутри государства происходит революция с массовыми митингами.