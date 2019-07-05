05.07.2019, 00:01
Военное вмешательство в Венесуэле недопустимо, считает Путин
ИА «Ореанда-Новости» После переговоров с итальянским премьером президент РФ рассказал, что военное вмешательство в государство невозможно, любую попытку необходимо исключить. Также он считает, что нельзя предпринимать попытки поменять внутреннюю политику другой страны. Напомним, что в Венесуэле возникли сразу два лидера. Страны условно разделились на два лагеря: одни поддерживают Хуана Гайдо, другие – Николаса Мадуро. Вследствие этого внутри государства происходит революция с массовыми митингами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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